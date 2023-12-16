Севілья звільнила Алонсо, якого призначила 2 місяці тому

Рішення було прийнято після чергової поразки

Джерело - Чемпіон.

Севілья звільнила Дієго Алонсо з посади головного тренера команди.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Таке рішення клуб прийняв після домашньої поразки від Хетафе (0:3).

Колишній головний тренер збірної Уругваю очолив Севілью 10 жовтня цього року.

ℹ️ Comunicado oficial: Diego Alonso deja de ser entrenador del #SevillaFC. #WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) December 16, 2023

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