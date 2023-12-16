Севілья звільнила Алонсо, якого призначила 2 місяці тому

Джерело - Чемпіон.
Севілья звільнила Дієго Алонсо з посади головного тренера команди.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Таке рішення клуб прийняв після домашньої поразки від Хетафе (0:3).
Колишній головний тренер збірної Уругваю очолив Севілью 10 жовтня цього року.
ℹ️ Comunicado oficial: Diego Alonso deja de ser entrenador del #SevillaFC. #WeareSevilla— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) December 16, 2023
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