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Севілья звільнила Алонсо, якого призначила 2 місяці тому

Рішення було прийнято після чергової поразки
Сьогодні 22:38 149 0
Севілья звільнила Алонсо, якого призначила 2 місяці тому
#Севілья

Джерело - Чемпіон.

Севілья звільнила Дієго Алонсо з посади головного тренера команди.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Таке рішення клуб прийняв після домашньої поразки від Хетафе (0:3).

Колишній головний тренер збірної Уругваю очолив Севілью 10 жовтня цього року.

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