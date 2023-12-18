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Мічел: Для Жирони закінчити 2023 рік лідером Ла-Ліги – неймовірне досягнення

Сьогодні 13:47 234 0
Мічел: Для Жирони закінчити 2023 рік лідером Ла-Ліги – неймовірне досягнення
#Жирона, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Мічел Санчес

Джерело - Diario Mas.

Головний тренер Жирони Мічел Санчес залишився задоволений 2023-м роком.

Про це він заявив напередодні матчу з Алавесом у Ла-Лізі.

"Закінчити 2023 рік лідером іспанського чемпіонату – це неймовірне досягнення для нашої команди, але це буде важко, оскільки Реал демонструє видатну гру. Можна сказати, що наш клуб провів рік Ліги чемпіонів, адже у 2023 Жирона є четвертою командою в Іспанії по загальній кількості набраних очок.

  Жирона - Алавес - онлайн-трансляція LIVE - Ла-Ліга

У нас чудова команда і чудове керівництво, надіюсь, що взимку ми нікого не продамо і збережемо свій склад", – сказав Мічел.

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