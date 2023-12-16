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Анчелотті обрав голкіпера на матч Реала з Вільярреалом

Карло Анчелотті прокоментував вибір на воротарській позиції
Сьогодні 15:55 454 0
Анчелотті обрав голкіпера на матч Реала з Вільярреалом
Фото - Getty Images
#Андрій Лунін, #Аррісабалага, #Реал Мадрид, #Карло Анчелотті

Джерело - as.com.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті вже визначився, хто зіграє в поєдинку 17 туру чемпіонату Іспанії проти Вільяреала.

Про це розповів сам італійський фахівець.

"Хто вийде у воротах – Лунін чи Кепа? Я вже вирішив, але ще не говорив з ними. Я не хочу, щоб вони дізналися про це тут, на прес-конференції. Я спочатку поговорю з ними. Не хочу, щоб вони дізналися новини з преси. Так, вони змушують мене сумніватися, адже вони обидва дуже хороші", – розповів Анчелотті.

Нагадаємо, після травми Кепи Андрій Лунін зіграв за Реал у 6-ти матчах поспіль, пропустивши 4 голи.

Раніше повідомлялося, що Лунін стане основним воротарем Реала.

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