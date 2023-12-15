Лунін стане основним воротарем Реала

Андрій Лунін використав свій шанс

Головний тренер Реала Карло Анчелотті зробив вибір між воротарями Кепою Аррісбалагою та Андрієм Луніним на користь українця.

Про це повідомляє AS.

Раніше Анчелотті вважав, що за відсутності травмованого Тібо Куртуа основним має бути Кепа. Але, за даними джерела, італієць змінив своє рішення. Поворотним моментом став матч Ла-Ліги з Бетісом (1:1), у якому зіграв Андрій.

Вказано, що тренер не бачить причин повертати Луніна на лаву запасних, бо українець став сильнішим. Він має кращий відсоток сейвів, ніж Кепа (86 проти 77) і часто виручав у складних ситуаціях, що привертало до цього увагу. Андрій грає значно впевненіше, ніж тоді, коли виходив на поле у минулому сезоні.

Раніше повідомлялося, що Лунін зіграє у матчі проти Вільярреала.