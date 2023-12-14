Костюченко був резервною кандидатурою на посаду президента УАФ з боку ОП

Джерело - Чемпіон.
Перший віце-президент УАФ Вадим Костюченко був "резервним" кандидатом на виборах президента Асоціації.
Про це розповів ведучий ТаТоТаке Михайло Співаковський.
"Я думаю, що Вацко з його фірмовою іронією мав на увазі людину, яка настільки "впливова", що йому навіть лячно називати це ім'я в ефірі. За моєю версією, це Вадим Костюченко. Я теж чув, що він був другою резервною кандидатурою з боку Офісу Президента України.
Шевченко буде єдиним кандидатом на виборах президента УАФ
Думаю, що він сам з максимальним тремором до цього ставився і прям зітхнув з неймовірним полегшенням, коли декілька днів тому в Фейсбуці нарешті вийшов цей "камінг-аут" Шевченка", – сказав Співаковський.
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