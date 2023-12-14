Головне
Дві українки - у топ-20 спринту на етапу Кубка світу в Ленцергайде
Сьогодні 16:27 351
Шевченко буде єдиним кандидатом на виборах президента УАФ
Сьогодні 18:35 76
Довбик - найкращий гравець Жирони у листопаді
Сьогодні 15:10 193
Пушич: Я пишаюся цією командою
Сьогодні 10:10 448 1
Порту - Шахтар 5:3: огляд матчу
Сьогодні 08:10 792
Визначились 19 учасників плей-оф Ліги Європи
Сьогодні 01:36 5128
Брайтон зіграє з Марселем, Бетіс - із Рейнджерс: розклад матчів 6-го туру Ліги Європи
Сьогодні 01:29 344
Зоря зіграє з Брейдабліком, Фіорентина - з Ференцварошем: розклад матчів 6-го туру Ліги конференцій
Сьогодні 01:17 335
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн
Сьогодні 00:49 14536
Визначились усі учасники 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 00:33 15947
Прямі трансляції

Шевченко буде єдиним кандидатом на виборах президента УАФ

Сьогодні 18:35 76 0
Шевченко буде єдиним кандидатом на виборах президента УАФ

Колишній тренер збірної України Андрій Шевченко буде одноосібно балотуватися на посаду нового президента УАФ.

Про це повідомляє Ігор Бурбас.

Сьогодні, 14 грудня, надійшла 18 заява постійних колективних членів з висуванням Шевченка на пост голови УАФ.

  Актуально: 19 років тому Андрій Шевченко отримав Золотий м'яч

УПЛ утрималась від подання заяви. Також залишається ще 8 постійних колективних членів, які досі не висунули свого кандидата.

За правилами, для реєстрації особи як кандидата потрібно 9 висувань. Таким чином жоден інший кандидат вже не зможе бути зареєстрований.

Нагадаємо, що вибори нового президента УАФ пройдуть 25 січня.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Визначились усі учасники 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Визначились усі учасники 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 15947
Кубок світу: де дивитися онлайн чоловічу гонку переслідування у Ленцергайде Кубок світу: де дивитися онлайн чоловічу гонку переслідування у Ленцергайде 1795
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 14536
Визначились 19 учасників плей-оф Ліги Європи Визначились 19 учасників плей-оф Ліги Європи 5128
Порту - Шахтар 5:3. Як це було Порту - Шахтар 5:3. Як це було 4392
Порту - Шахтар: онлайн-трансляція - LIVE Порту - Шахтар: онлайн-трансляція - LIVE 2134
Рекомендуємо
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 217986 1
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 56657
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 331324 9
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 8906 2
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 156093 7
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 61962