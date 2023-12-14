Шевченко буде єдиним кандидатом на виборах президента УАФ

Колишній тренер збірної України Андрій Шевченко буде одноосібно балотуватися на посаду нового президента УАФ.

Про це повідомляє Ігор Бурбас.

Сьогодні, 14 грудня, надійшла 18 заява постійних колективних членів з висуванням Шевченка на пост голови УАФ.

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УПЛ утрималась від подання заяви. Також залишається ще 8 постійних колективних членів, які досі не висунули свого кандидата.

За правилами, для реєстрації особи як кандидата потрібно 9 висувань. Таким чином жоден інший кандидат вже не зможе бути зареєстрований.

Нагадаємо, що вибори нового президента УАФ пройдуть 25 січня.

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