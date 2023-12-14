Піолі: Мілан заслуговував на більше

Мілан заслуговував пройти далі в Лізі чемпіонів, тепер команді доведеться докласти всіх зусиль, щоб виграти Лігу Європи.

Про це розповів головний тренер "россонері" Стефано Піолі.

"Багато різних емоцій. Виліт із Ліги чемпіонів, звісно, розчаровує, особливо з урахуванням того, як добре ми виступили минулого сезону.

Розуміли, що це зовсім інша, дуже складна група. Ми заслуговували на більше, у низці матчів ми не зуміли скористатися своїми моментами, що вдалося нам сьогодні. Суперник грав із неймовірною інтенсивністю, але не налякав нас і не деморалізував.

Це означає, що ми зробимо все можливе, щоб виграти Лігу Європи", - розповів Піолі.