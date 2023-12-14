Визначились усі учасники 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

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Порту та ПСЖ стали останніми командами, які відібралися в плей-оф Ліги чемпіонів у завершальний день групового етапу. Донецький Шахтар, програвши Порту (5:3), покидає турнір - "гірники" зіграють в 1/16 фіналу Ліги Європи.

Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн

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Жеребкування плей-оф Ліги чемпіонів відбудеться 18 грудня у швейцарському Ньйоні. Матчі 1/8 фіналу заплановано на 13/14/20/21 лютого та 5/6/12/13 березня.