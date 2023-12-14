Головне
Шахтар поступився Порту у 6 турі Ліги чемпіонів
Вчора 23:54 244
Визначились 19 учасників плей-оф Ліги Європи
Сьогодні 01:36 4432
Брайтон зіграє з Марселем, Бетіс - із Рейнджерс: розклад матчів 6-го туру Ліги Європи
Сьогодні 01:29 86
Зоря зіграє з Брейдабліком, Фіорентина - з Ференцварошем: розклад матчів 6-го туру Ліги конференцій
Сьогодні 01:17 105
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн
Сьогодні 00:49 14226
Визначились усі учасники 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 00:33 15261
Шахтар зіграє в 1/16 Ліги Європи
Сьогодні 00:07 185
Боруссія Дортмунд зіграла внічию із ПСЖ, Мілан переграв Ньюкасл: результати 6 туру Ліги чемпіонів
Вчора 23:57 411
Порту - Шахтар 5:3. Як це було
Вчора 23:53 3738
Злий геній Шахтаря: Галено оформив дубль у ворота "гірників" у 1-му таймі матчу Ліги чемпіонів
Вчора 23:07 288
Прямі трансляції

Визначились усі учасники 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Сьогодні 00:33 15261 0
Визначились усі учасники 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
#Ліга чемпіонів-2023/24

Джерело - Чемпіон.

Порту та ПСЖ стали останніми командами, які відібралися в плей-оф Ліги чемпіонів у завершальний день групового етапу.  Донецький Шахтар, програвши Порту (5:3), покидає турнір - "гірники" зіграють в 1/16 фіналу Ліги Європи.

Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн

  1. Баварія Мюнхен
  2. Реал Мадрид
  3. Реал Сосьєдад
  4. Інтер
  5. Атлетіко
  6. Лаціо
  7. Боруссія Д
  8. Манчестер Сіті
  9. РБ Лейпциг
  10. Барселона
  11. Арсенал
  12. ПСВ
  13. Копенгаген
  14. Наполі
  15. Порту
  16. ПСЖ

Жеребкування плей-оф Ліги чемпіонів відбудеться 18 грудня у швейцарському Ньйоні. Матчі 1/8 фіналу заплановано на 13/14/20/21 лютого та 5/6/12/13 березня.

Коментарі ()
Популярне зараз
Порту - Шахтар: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів Порту - Шахтар: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів 18113
Шевченко - володар Золотого м'яча. Хто були головними конкурентами українця Шевченко - володар Золотого м'яча. Хто були головними конкурентами українця 14881 1
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 14226
Останній шанс Шахтаря, примарні надії Мілана: турнірні розклади Ліги чемпіонів перед завершальними матчами Останній шанс Шахтаря, примарні надії Мілана: турнірні розклади Ліги чемпіонів перед завершальними матчами 13015
Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати 23249
19 років тому Андрій Шевченко отримав Золотий м'яч 19 років тому Андрій Шевченко отримав Золотий м'яч 15427
Рекомендуємо
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 25979 1
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 43566 1
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 110363 4
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 13872 1
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 145915
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 37440 3