УПЛ не домовилася про висунення Шевченка в УАФ

Українська Прем'єр-Ліга, як один із колективних членів Української асоціації футболу, нікого не висунула кандидатом у президенти на виборах УАФ.

Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас.

Повідомляється, що клуби не зуміли досягти угоди щодо Андрія Шевченка (або іншого кандидата), тому УПЛ свого претендента не висувала.

Однак і без УПЛ Шевченко, який офіційно підтвердив свою участь, набрав достатньо голосів колективних членів для впевненого висування.

Вибори мають відбутися 25 січня, Шевченко вважається фаворитом. Про конкурентів інформації поки що немає.