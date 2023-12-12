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УПЛ не домовилася про висунення Шевченка в УАФ

Сьогодні 23:11 267 0
УПЛ не домовилася про висунення Шевченка в УАФ
#Андрій Шевченко

Джерело - sport.ua.

Українська Прем'єр-Ліга, як один із колективних членів Української асоціації футболу, нікого не висунула кандидатом у президенти на виборах УАФ.

Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас.

Повідомляється, що клуби не зуміли досягти угоди щодо Андрія Шевченка (або іншого кандидата), тому УПЛ свого претендента не висувала.

Однак і без УПЛ Шевченко, який офіційно підтвердив свою участь, набрав достатньо голосів колективних членів для впевненого висування.

Вибори мають відбутися 25 січня, Шевченко вважається фаворитом. Про конкурентів інформації поки що немає.

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