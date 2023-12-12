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Шевченко: Прийняв пропозицію балотуватися у президенти УАФ

Сьогодні 19:26 207 1
Шевченко: Прийняв пропозицію балотуватися у президенти УАФ
Фото Getty Images
#Андрій Шевченко

Джерело - Чемпіон.

Легенда українського футболу та володар ЗМ-2004 Андрій Шевченко вдячний постійним членам Української асоціації футболу за їхню ініціативу висунути його кандидатуру на посаду Президента УАФ. 

Про це він заявив у своєму Facebook.

"Я вдячний постійним членам Української асоціації футболу за їхню ініціативу висунути мою кандидатуру на пост Президента УАФ.

Розвиток футболу, розвиток українських спортсменів є важливим та відповідальним завданням, що потребує уваги. Особливо її потребує позиція України на міжнародній спортивній арені, захист наших прав, нові партнерства та горизонти, які нас посилять.

Я дякую за висловлену довіру та приймаю пропозицію балотуватися на пост президента УАФ. Беру час на підготовку програми та підбір команди та планую зустрітися з представниками всіх регіональних федерацій.

Про свої наступні кроки та рішення повідомлятиму тут, на своїх офіційних сторінках", - зазначив Андрій.

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