Миколенко: Ярмолюк у 19 років показує топовий рівень

Українець розповів про своїх співвітчизників у АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Захисник Евертона Віталій Миколенко розповів про своїх співвітчизників, які грають зараз в АПЛ.

Про це українець розказав порталу Setanta Sports

"Зінченко завжди показує свій клас. Він його показував у Манчестер Сіті і зараз в Арсеналі показує, тому я сподіваюся, що все в нього буде й надалі добре. З Забарним я грав у Динамо. Це дуже-дуже хороший захисник, який може грати в топ-клубах. Просто можна подивитися його статистику за збірну України. Те, що він зіграв десь 35 матчів, а йому тільки 21 рік – це багато про що каже. І він грав не товариські матчі, а грав на Євро і грав на всіх відборах. Тому це топовий захисник, я гадаю.

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У Мудрика такі якості, які, я гадаю, не в багатьох є у світі. Тому, я гадаю, що в майбутньому або в теперішньому він буде показувати свій клас і те, що він вміє. Ярмолюк – наймолодший з нас, він найраніше перейшов у Прем'єр-лігу. Тому я впевнений в ньому, в тому, що він буде топовим гравцем. Він вже в 19 років показує той рівень топовий, який він має показувати"

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