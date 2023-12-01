Головне
Визначились 14 учасників плей-оф Ліги Європи
Сьогодні 07:44 1489
Як за мною полювало ФБР: історія легендарного українського велогонщика
Сьогодні 17:27 14001
Клуб Сергія Реброва: від Шацьких до Ярмоленка
Сьогодні 17:21 2368
Путіністи прийшли з обшуком до батьків, шиють мені тероризм, - Кісер
Сьогодні 17:13 2324
Жанмонно виграла жіночий спринт в Естерсунді, українки не увійшли до залікової зони
Сьогодні 17:12 302
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах
Сьогодні 16:15 356186
Що українському футболу можна запозичити з британського хокею: досвід Glasgow Clan
Сьогодні 16:09 4773
Анчелотті визначився із голкіпером на матч з Гранадою
Сьогодні 15:55 526
Капітан Динамо зацікавив клуб Бундесліги
Сьогодні 12:40 892
Україна завдяки перемозі Шахтаря втрималась на своїй позиції в таблиці коефіцієнтів УЄФА
Сьогодні 12:09 71332 7
Прямі трансляції

Миколенко: Ярмолюк у 19 років показує топовий рівень

Українець розповів про своїх співвітчизників у АПЛ
Сьогодні 17:54 215 0
Миколенко: Ярмолюк у 19 років показує топовий рівень
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Евертон, #Віталій Миколенко

Джерело - Чемпіон.

Захисник Евертона Віталій Миколенко розповів про своїх співвітчизників, які грають зараз в АПЛ.

Про це українець розказав порталу Setanta Sports

"Зінченко завжди показує свій клас. Він його показував у Манчестер Сіті і зараз в Арсеналі показує, тому я сподіваюся, що все в нього буде й надалі добре. З Забарним я грав у Динамо. Це дуже-дуже хороший захисник, який може грати в топ-клубах. Просто можна подивитися його статистику за збірну України. Те, що він зіграв десь 35 матчів, а йому тільки 21 рік – це багато про що каже. І він грав не товариські матчі, а грав на Євро і грав на всіх відборах. Тому це топовий захисник, я гадаю.

  Евертон подав апеляцію на рішення зняти з клубу 10 очок

У Мудрика такі якості, які, я гадаю, не в багатьох є у світі. Тому, я гадаю, що в майбутньому або в теперішньому він буде показувати свій клас і те, що він вміє. Ярмолюк – наймолодший з нас, він найраніше перейшов у Прем'єр-лігу. Тому я впевнений в ньому, в тому, що він буде топовим гравцем. Він вже в 19 років показує той рівень топовий, який він має показувати"

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Setanta Sports Ukraine (@setantasportsua)

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах 356186
Що українському футболу можна запозичити з британського хокею: досвід Glasgow Clan Що українському футболу можна запозичити з британського хокею: досвід Glasgow Clan 4773
Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати 12877
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця 38080
Україна завдяки перемозі Шахтаря втрималась на своїй позиції в таблиці коефіцієнтів УЄФА Україна завдяки перемозі Шахтаря втрималась на своїй позиції в таблиці коефіцієнтів УЄФА 71332 7
Як за мною полювало ФБР: історія легендарного українського велогонщика Як за мною полювало ФБР: історія легендарного українського велогонщика 14001
Рекомендуємо
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 217467 1
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 13679 1
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 43365 1
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 25848 1
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 14660 2
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 155834 7