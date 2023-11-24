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Челсі цікавиться захисником Вулвергемптона Аїтом-Нурі

Сьогодні 10:52 148 0

Челсі цікавиться лівим захисником Вулвергемптона Раяном Аїтом-Нурі..

Про це повідомляють журналісти 90min.

Нинішній резервний фулбек команди Іан Матсен може бути проданий найближчим часом, тому лондонці прагнуть зберегти глибину на цій позиції, навіть з урахуванням наявності Бела Чілвелла та Марка Кукурельї

Вулвергемптон добре знає про інтерес до Раяна, за яким також спостерігали Ліверпуль, Манчестер Сіті, Ювентус та ПСЖ, тому звернув свою увагу на захисника Атлетіку Мінейру Гільєрме Арану.

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