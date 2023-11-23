Алвесу загрожує дев'ять років в'язниці

Бразильця хочуть засудити на дев'ять років.

Дані Алвес може сісти до в'язниці на серйозний термін.

Про це повідомляє EFE.

Нагадаємо, 14 листопада завершилося слідство у справі ексгравця збірної Бразилії, якого звинуватять у зґвалтуванні.

Прокуратура вимагає для Алвеса тюремне ув'язнення терміном на дев'ять років. Про жодні пом'якшувальні обставини навіть не йдеться.

Крім того, серед вимог обвинувачення виплата постраждалій 150 тисяч євро.

Нагадаємо, колишній гравець звинувачується у зґвалтуванні 23-річної дівчини в туалеті нічого клубу. Алвес декілька разів відкидав звинувачення, але врешті визнав, що все ж мав з нею статевий контакт.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!