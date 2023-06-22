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Алвес - про зміну показів: Я збрехав, тому що боявся втратити дружину

Бразилець розповів чому давав хибні покази по справі про зґвалтуванні
Сьогодні 15:18 326 0
Алвес - про зміну показів: Я збрехав, тому що боявся втратити дружину
Фото: Getty Images
#Барселона, #Дані Алвес

Джерело - Diario Sport.

Колишній захисник Барселони Дані Алвес, який звинувачується у зґвалтуванні, давав хибні покази по справі.

Про це він розповів порталу La Vanguardia.

"Кожен, хто хоч раз по-справжньому кохав, як я, знає, що для збереження цього кохання можна піти на все. Я боявся втратити Джоану, і тому збрехав. Я боровся до останнього. щоб врятувати мій шлюб після зради, незалежно від наслідків, за які розплачуюсь.

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Як тільки зміг розповісти своїй дружині, що насправді сталося тієї ночі, і попросив у неї вибачення, я захотів ще раз дати покази і сказати правду. Все, що я переживаю, - це кошмар. Сподіваюся. що одного разу це закінчиться", - сказав Алвес.

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