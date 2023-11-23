Джерело - Чемпіон.
Гравець Челсі Крістофер Нкунку відновився від тривалого пошкодження.
Про це повідомляє пресслужба лондонського клубу.
Француз заліковував коліно, яке травмував перед початком сезону.
У Челсі також поінформували, що до тренувань із командою повернувся й півзахисник Ромео Лавіа.
Christo content. 😄 pic.twitter.com/32vD8fIYzL— Chelsea FC (@ChelseaFC) November 23, 2023
Нагадаємо, Челсі цікавиться лідером Наполі.
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