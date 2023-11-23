Француз заліковував коліно, яке травмував перед початком сезону

Джерело - Чемпіон.

Гравець Челсі Крістофер Нкунку відновився від тривалого пошкодження.

Про це повідомляє пресслужба лондонського клубу.

Француз заліковував коліно, яке травмував перед початком сезону.

У Челсі також поінформували, що до тренувань із командою повернувся й півзахисник Ромео Лавіа.

Нагадаємо, Челсі цікавиться лідером Наполі.

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