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Нкунку відновився від тривалого пошкодження

Француз заліковував коліно, яке травмував перед початком сезону
Сьогодні 13:55 157 0
Нкунку відновився від тривалого пошкодження
#Челсі, #Крістофер Нкунку

Джерело - Чемпіон.

Гравець Челсі Крістофер Нкунку відновився від тривалого пошкодження.

Про це повідомляє пресслужба лондонського клубу.

Француз заліковував коліно, яке травмував перед початком сезону.

У Челсі також поінформували, що до тренувань із командою повернувся й півзахисник Ромео Лавіа.

Нагадаємо, Челсі цікавиться лідером Наполі.

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