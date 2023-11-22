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Волинь не відновить виступ у наступному році

Волинь пропустить ще один сезон
Сьогодні 22:08 273 0
Волинь не відновить виступ у наступному році
#Волинь

Джерело - sportarena.com.

Волинь не повернеться до професійного футболу наступного року.

Про це повідомляє Sport Arena.

Швидше за все, вона пропустить ще щонайменше один сезон.

Нагадаємо, у березні 2023 року головний тренер Волині U-19 Альберт Шахов говорив про можливість для першої команди луцького клубу заявитись у Другу лігу. За тодішніми словами спеціаліста, “клуб призупинив свою діяльність, але не ліквідований”.

Проте влітку Волинь була виключена із Професійної футбольної ліги разом із ще чотирма клубами, які не подали заяв про продовження тимчасового призупинення участі у змаганнях сезону 2023/24, не сплатили членські внески та не продовжують свою діяльність.

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