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Дніпро-1 стежить за півзахисником Звягеля

Денис Ндукве може змінити клуб
Сьогодні 18:30 240 0
Дніпро-1 стежить за півзахисником Звягеля
#СК Дніпро-1, #Футбольні трансфери, #Звягель

Джерело - sportarena.com.

Півзахисник Звягеля Денис Ндукве потрапив у шорт-лист Дніпра-1.

Про це повідомляє SportArena.

Дніпровський клуб стежить за гравцем. Головний тренер команди Юрій Максимов працював цього сезону з Ндукве у Звягелі.

Також футболістом цікавляться Металіст 1925 та Металіст.

Ндукве виступає за Звягель із літа цього року. Цього сезону на рахунку 23-річного хавбека – 15 голів і один асист у 18 матчах у всіх турнірах. З 14 голами він є найкращим бомбардиром Другої ліги.

Його контракт з клубом чинний до літа 2025-го.

Нагадаємо, Дніпро-1 переміг Шахтар.

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