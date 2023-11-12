Дніпро-1 переміг Шахтар: два фантастичні голи вирішили долю матчу

Джерело - Чемпіон.

У межах 14 туру УПЛ Дніпро-1 несподівано в гостях переміг Шахтар (1:3), поступаючись в рахунку.

У другому таймі за рахунку 1:1 гру перевернули два фантастичні постріли футболістів Дніпра-1. Спочатку Гуцуляк на 51-й хвилині у стилі Ярмоленка вивів свою команду вперед, а через 5 хвилин Лєднєв шикарно виконав штрафний удар.

Дніпряни очолили турнірну таблицю УПЛ. У підопічних Максимова - 30 очок у 14 матчах. Шахтар відстає на 6 очок і має 2 гри в запасі. Наразі "гірники" посідають 4 сходинку в чемпіонаті.

Нагадаємо, київське Динамо в 14 турі в гостях перемогло Кривбас (0:2).

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