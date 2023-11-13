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Коваленко - найвисокооплачуваніший гравець Емполі

Український хавбек отримує понад 2 мільйони фунтів за сезон
Вчора 23:18 327 0
Коваленко - найвисокооплачуваніший гравець Емполі
Фото: Getty Images
#Емполі, #Віктор Коваленко, #Наполі

Джерело - Salary Sport.

Півзахисник Віктор Коваленко - найвисокооплачуваніший футболіст Емполі.

Про це повідомляє Salary Sport.

Український хавбек отримує понад 2 мільйони фунтів за сезон.

Топ-5 найвисокооплачуваніших гравців Емполі:

1. Віктор Коваленко - 2,028 млн фунтів
2. Себастьяно Луперто - 1,976 млн
3. Ардіан Ісмайлі - 1,612 млн
4. Альберто Грассі - 1,612 млн
5. Лоренцо Тонеллі - 1,612 млн

Раніше Коваленко забив переможний гол-красень у ворота Наполі.

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