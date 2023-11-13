Коваленко - найвисокооплачуваніший гравець Емполі

Джерело - Salary Sport.
Півзахисник Віктор Коваленко - найвисокооплачуваніший футболіст Емполі.
Про це повідомляє Salary Sport.
Український хавбек отримує понад 2 мільйони фунтів за сезон.
Топ-5 найвисокооплачуваніших гравців Емполі:
1. Віктор Коваленко - 2,028 млн фунтів
2. Себастьяно Луперто - 1,976 млн
3. Ардіан Ісмайлі - 1,612 млн
4. Альберто Грассі - 1,612 млн
5. Лоренцо Тонеллі - 1,612 млн
Раніше Коваленко забив переможний гол-красень у ворота Наполі.
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