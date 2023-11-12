Джерело - Чемпіон.

Український півзахисник Емполі Віктор Коваленко відзначився голом у ворота Наполі в 12 турі Серії А.

Коваленко з'явився на полі на 71-й хвилині, замінивши Фацціні, а в доданий арбітром час шикарним обвідним ударом приніс своїй команді перемогу.

Перемога дозволила Емполі покинути зону вильоту, клуб із Тоскани з 10 очками піднявся на 17 місце. Для українця це перший гол в поточному сезоні.

Нагадаємо, напередодні Віталій Миколенко забив за Евертон, Олександр Зінченко - шедевральний гол за Арсенал, а Артем Довбик після пасу Циганкова - за Жирону. Андрій Лунін хоча й пропустив гол, але його Реал розгромив Валенсію.

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