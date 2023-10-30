Кварацхелія: Мессі заслуговує виграти Золотий м'яч

Джерело - Чемпіон.
Аргентинський нападник Інтер Маямі Ліонель Мессі заслуговує виграти Золотий м'яч.
Про це заявив вінгер Наполі Хвіча Кварацхелія.
"Лео Мессі заслуговує виграти Золотий м'яч. Він виграв Чемпіонат Світу, і в мене немає слів, щоб описати те, що він зробив... немає слів", - сказав Кварацхелія.
Церемонія нагородження відбувається у театрі Шатле в Парижі. Початок основного етапу заходу о 21:45 за київським часом.
🇬🇪 Khvicha Kvaratskhelia to ESPN: “Leo Messi deserves to win the Ballon d'Or”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 30, 2023
“He won the World Cup and I have no words to describe what he did… no words”. pic.twitter.com/fuhc3WwGWC
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