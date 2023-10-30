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Кварацхелія: Мессі заслуговує виграти Золотий м'яч

Церемонія нагородження відбувається у театрі Шатле в Парижі.
Вчора 21:39 224 0
Кварацхелія: Мессі заслуговує виграти Золотий м'яч
Фото: Getty Images
#Інтер Маямі, #Ліонель Мессі

Джерело - Чемпіон.

Аргентинський нападник Інтер Маямі Ліонель Мессі заслуговує виграти Золотий м'яч.

Про це заявив вінгер Наполі Хвіча Кварацхелія.

"Лео Мессі заслуговує виграти Золотий м'яч. Він виграв Чемпіонат Світу, і в мене немає слів, щоб описати те, що він зробив... немає слів", - сказав Кварацхелія.

Церемонія нагородження відбувається у театрі Шатле в Парижі. Початок основного етапу заходу о 21:45 за київським часом.

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