Кварацхелія: Мессі заслуговує виграти Золотий м'яч

Аргентинський нападник Інтер Маямі Ліонель Мессі заслуговує виграти Золотий м'яч.

Про це заявив вінгер Наполі Хвіча Кварацхелія.

"Лео Мессі заслуговує виграти Золотий м'яч. Він виграв Чемпіонат Світу, і в мене немає слів, щоб описати те, що він зробив... немає слів", - сказав Кварацхелія.