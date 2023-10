Кварацхелія: Мессі заслуговує виграти Золотий м'яч

Аргентинський нападник Інтер Маямі Ліонель Мессі заслуговує виграти Золотий м'яч.

Про це заявив вінгер Наполі Хвіча Кварацхелія.

Церемонія нагородження відбувається у театрі Шатле в Парижі. Початок основного етапу заходу о 21:45 за київським часом.

🇬🇪 Khvicha Kvaratskhelia to ESPN: “Leo Messi deserves to win the Ballon d'Or”.



“He won the World Cup and I have no words to describe what he did… no words”. pic.twitter.com/fuhc3WwGWC