Рейнджерс призначили головним тренером Клемана

Рейнджерс призначив головним тренером команди Філіпа Клемана.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт з 49-річним бельгійцем розрахований на 3 з половиною роки.

💙 Welcome to #RangersFC, @philippe_clemnt #RangersFC is today delighted to confirm the appointment of Philippe Clement as the club’s new men’s first-team manager.



