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Рейнджерс призначили головним тренером Клемана

Контракт розрахований на 3 з половиною роки
Сьогодні 14:21 200 0
Рейнджерс призначили головним тренером Клемана
#Рейнджерс

Джерело - Чемпіон.

Рейнджерс призначив головним тренером команди Філіпа Клемана.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт з 49-річним бельгійцем розрахований на 3 з половиною роки.

Раніше Рейнджерс оголосив про звільнення головного тренера Майкла Біла.

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