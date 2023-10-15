Рейнджерс призначили головним тренером Клемана

Джерело - Чемпіон.
Рейнджерс призначив головним тренером команди Філіпа Клемана.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Контракт з 49-річним бельгійцем розрахований на 3 з половиною роки.
💙 Welcome to #RangersFC, @philippe_clemnt #RangersFC is today delighted to confirm the appointment of Philippe Clement as the club’s new men’s first-team manager.— Rangers Football Club (@RangersFC) October 15, 2023
👉 https://t.co/wvKAcWhIFu pic.twitter.com/dGqlDjjnNn
Раніше Рейнджерс оголосив про звільнення головного тренера Майкла Біла.
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