Інтер Маямі зіграє два товариських матчі у Китаї

Інтер Маямі у листопаді відправиться у невелике турне по Китаю.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Воно стане частиною підготовки команди до сезону 2024 року.

5 листопада команда Херардо Мартіно зустрінеться з Ціндао Хайню, а 8 листопада – з Ченду Жунчен.

China Bound ✈️🇨🇳



This November we will embark on our first-ever international tour to China, seeking to expand our reach in new territory and begin preparations for 2024!



