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Ультрас Селтіка: Чому життя українців вважається більш священним, ніж життя палестинців?

Фанатське угруповування Селтіка Green Brigade виступило із заявою щодо демонстрації прапорів Плестини
Сьогодні 14:08 265 0
Ультрас Селтіка: Чому життя українців вважається більш священним, ніж життя палестинців?
#Селтік

Джерело - Чемпіон.

Фанатське угруповування Селтіка Green Brigade не підтримало заяву клубу, який засудив демонстрацію прапорів Палестини на матчі Ліги чемпіонів проти Лаціо (1:2).

Про це йдеться у твіттері ультрас.

"Після нещодавньої заяви правління Селтіка ми хотіли б підтвердити наше тверде переконання, що ми та інші футбольні вболівальники маємо право висловлювати свої політичні погляди на трибунах, як це роблять звичайні громадяни в інших місцях. Футбол залишається однією з небагатьох сфер суспільного життя, де робітничий клас має справжню політичну активність, і нам не буде диктувати свою волю елітарне правління клубу, яке неодноразово демонструвало зневагу до історії та традицій Селтіка.

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Селтік народився внаслідок голоду та гноблення, результату колоніального панування, смерті та масового переміщення людей. Завдяки цій історії вболівальники Селтіка стали відомі своїм співчуттям і солідарністю. Селтік завжди на боці пригноблених і знедолених. На жаль, нинішнє лицемірство ради директорів клубу збігається з лицемірством більшої частини політичного та медійного класу, прикладом чого є Україна.

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Політичні меседжі про Україну тоді вітались на Селтік Парк, але зараз стосовно Палестини їх засуджують. Питання, яке варто задати будь-якій розумній людині, чому? Чому життя українців вважається більш священним, ніж життя палестинців? Green Brigade залишається непохитною у своїй підтримці палестинського народу, як і завжди.

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Протягом нашої історії ми підтримували багато палестинських проєктів і протягом більш ніж десяти років розвивали тісні стосунки з таборами біженців, кульмінацією чого стало створення академії Селтіка у Віфлеємі, Палестина. Ми висловлюємо нашу щиру солідарність і молимось за наших друзів по всій Палестині в цей болісний час, коли велика частина міжнародної спільноти знову прихильна до боягузів, а воєнні злочини здійснюються проти здебільшого беззахисного ув’язненого населення.

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25 жовтня в матчі проти Атлетіко Мадрид ми просимо всіх уболівальників Селтіка підняти палестинський прапор на матчі Ліги чемпіонів УЄФА та показати світові, що ФК Селтік підтримує пригноблених, а не гнобителів", - йдеться у заяві.

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