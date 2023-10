Хапоель Беер-Шева став першим ізраїльським клубом, який дозволив баскетболістам-легіонерам залишити країну.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У суботу Ізраїль зазнав атаки ракетної атаки з боку палестинського руху ХАМАС, представники якого вторглися на територію країни і захопили заручників.

UPDATE: One basketball team - Hapoel Be'er Sheva - has already allowed its foreign players to leave the country 🚨 https://t.co/2aTbf9Ismy