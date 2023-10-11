Двох гравців академії Хапоеля Тель-Авів вбито під час нападу ХАМАС

Джерело - Basket News.

Гравці молодіжної академії тель-авівського Хапоеля Іфтах та Йонатан Коц були вбиті під час нападу палестинського угрупування ХАМАС на Ізраїль.

Про це повідомляє Basket News.

Братів вбили у своєму будинку у Кфар-Аза – поселенні на ізраїльській території поблизу Сектора Гази. Також загинули батьки братів і їхня сестра.

Терористи ХАМАС вбили кілька сімей у кібуці, де проживали баскетболісти. Точна кількість жертв наразі невідома. Ізраїльські солдати обшукують будинки в цьому районі, які можуть бути заміновані.

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