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Двох гравців академії Хапоеля Тель-Авів вбито під час нападу ХАМАС

Сьогодні 11:39 191 0
Двох гравців академії Хапоеля Тель-Авів вбито під час нападу ХАМАС

Джерело - Basket News.

Гравці молодіжної академії тель-авівського Хапоеля Іфтах та Йонатан Коц були вбиті під час нападу палестинського угрупування ХАМАС на Ізраїль.

Про це повідомляє Basket News.

Братів вбили у своєму будинку у Кфар-Аза – поселенні на ізраїльській території поблизу Сектора Гази. Також загинули батьки братів і їхня сестра.

Терористи ХАМАС вбили кілька сімей у кібуці, де проживали баскетболісти. Точна кількість жертв наразі невідома. Ізраїльські солдати обшукують будинки в цьому районі, які можуть бути заміновані.

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