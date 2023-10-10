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Попов тренується у збірній України за індивідуальною програмою

Стала відома кадрова ситуація у національній команді
Сьогодні 09:37 163 0
Попов тренується у збірній України за індивідуальною програмою
Фото - УАФ
#Попов

Джерело - УАФ.

Збірна України готується до матчів з Північною Македонією та Мальтою у кваліфікації Євро-2024.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

За індивідуальною програмою період реабілітацію проходить центрбек Денис Попов – у нього було ушкодження, через яке він пропустив останній матч Динамо в УПЛ проти Полісся (2:3).

Біговою робою обмежилися футболісти, які нещодавно проводили ігри за клуб або мали тривалі переїзди – Олександр Зінченко, Сергій Кривцов, Ілля Забарний, Віталій Миколенко та Сергій Сидорчук.

Сьогодні до команди приєднаються Олександр Сваток та Дмитро Різник.

Нагадаємо, у жовтні команда Сергія Реброва проведе ігри проти Північної Македонії (14 жовтня) і Мальти (17 жовтня).

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