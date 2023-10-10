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Дибала вибув на тривалий термін

Пауло Дибала знову травмувався
Сьогодні 08:40 271 0
Дибала вибув на тривалий термін
Фото - Getty Images
#Пауло Дибала, #Рома

Джерело - football24.ua.

Нападник Роми Пауло Дибала отримав чергову серйозну травму в матчі 8 туру Серії А з Кальярі (4:1).

Про це повідомляє Voce Giallorossa.

Наприкінці першого тайму виїзного матчу з Кальярі Дибала зійшовся в жорсткому єдиноборстві з гравцем суперника Маттео Праті. Аргентинець зазнав сильного удару по коліну і покинув поле зі сльозами на очах. Медичне обстеження підтвердило травму медіальної колатералі лівого коліна.

Таким чином, Дибала вибув на місяць, і міжнародна пауза дуже сильно допоможе Ромі в цьому питанні. Відтоді як Пауло перейшов у Рому, він пропустив 17 матчів за "джаллороссі" з 55 можливих.

Нагадаємо, Рома запропонує Дибалі новий контракт.

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