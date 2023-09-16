Рома запропонує Дибалі новий контракт

Джерело - tribuna.com.
Нападник Роми Пауло Дибала отримає від клубу пропозицію щодо нового контракту.
Про це повідомляє Calciomercato.
Клуб вже запланував зустріч з агентом футболіста в жовтні під час міжнародної паузи. Римляни готові запропонувати йому 6 млн євро на рік з бонусом 1 млн - зараз він отримує 4 млн плюс бонуси.
Чинний контракт - до літа 2025 року. Ймовірно, з нової угоди зникне пункт, який дозволяє Дибалі перейти в команду за межами Італії за 12 мільйонів євро або за 20 млн в команду Серії А.
Дибала грає за Рому з літа 2022 року.
Раніше Рома підписала Лукаку.