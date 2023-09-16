Головне
Збірна України розгромила Бельгію у кваліфікації чемпіонату світу
Вчора 22:55 2998
Шевченко елегантно забив Буффону, виконавши пенальті у стилі Паненки - ВІДЕО
Сьогодні 07:17 14343
Зоря поступилась Металісту 1925 у 7 турі УПЛ
Вчора 20:27 723
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві
Вчора 19:59 8166
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома
Вчора 19:50 322888 8
"Після матчу з Барселоною батько плакав": останнє велике інтерв'ю Павла Шкапенка
Вчора 18:39 27133
Шуфричу оголосили підозру в державній зраді
Вчора 15:43 477
Гравець та тренер Тоттенгема - найкращі в АПЛ у серпні
Вчора 14:53 442
Ворскла дізналася суперника у 2 раунді кваліфікації жіночої Ліги чемпіонів
Вчора 14:47 585
Далакян проведе захист поясу WBA проти Акуї в Японії
Вчора 14:18 476
Прямі трансляції

Рома запропонує Дибалі новий контракт

Пауло Дибала може отримати новий контракт
Сьогодні 14:30 195 0
Рома запропонує Дибалі новий контракт
Фото - Getty Images
#Пауло Дибала, #Рома

Джерело - tribuna.com.

Нападник Роми Пауло Дибала отримає від клубу пропозицію щодо нового контракту.

Про це повідомляє Calciomercato.

Клуб вже запланував зустріч з агентом футболіста в жовтні під час міжнародної паузи. Римляни готові запропонувати йому 6 млн євро на рік з бонусом 1 млн - зараз він отримує 4 млн плюс бонуси.

Чинний контракт - до літа 2025 року. Ймовірно, з нової угоди зникне пункт, який дозволяє Дибалі перейти в команду за межами Італії за 12 мільйонів євро або за 20 млн в команду Серії А.

Дибала грає за Рому з літа 2022 року.

Раніше Рома підписала Лукаку.

Коментарі ()
Популярне зараз
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 16547
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 8166
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 322888 8
"Після матчу з Барселоною батько плакав": останнє велике інтерв'ю Павла Шкапенка "Після матчу з Барселоною батько плакав": останнє велике інтерв'ю Павла Шкапенка 27133
Збірна України розгромила Бельгію у кваліфікації чемпіонату світу Збірна України розгромила Бельгію у кваліфікації чемпіонату світу 2998
Шевченко елегантно забив Буффону, виконавши пенальті у стилі Паненки - ВІДЕО Шевченко елегантно забив Буффону, виконавши пенальті у стилі Паненки - ВІДЕО 14343
Рекомендуємо
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 41405 1
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 26888
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 89047 1
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 33624
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 21046
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 54857