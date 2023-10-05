Вінісіус: Я писав Беллінгему майже кожного дня

Вінгер Реала Вінісіус Жуніор спілкувався з Джудом Беллінгемом

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Реала Вінісіус Жуніор спілкувався з Джудом Беллінгемом до його приходу у мадридський клуб.

Слова бразильця цитує інсайдер Фабріціо Романо.

"Я хотів (бачити) Джуда в Реалі! Минулого року я надіслав багато повідомлень Беллінгему. Я писав йому майже кожного дня і казав: "Приїжджай до Мадрида", - сказав Вінісіус.

⚪️📱 Vinicius Jr reveals: “I wanted Jude at Real Madrid! I sent many messages to Bellingham last year”.



“I was texting almost every day and I was telling him: come to Madrid”. 💭 pic.twitter.com/DmV5yUhpY4 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 3, 2023

Раніше Вінісісус дав свідчення щодо расистських образ у матчі проти Валенсії.

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