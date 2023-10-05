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Вінісіус: Я писав Беллінгему майже кожного дня

Вінгер Реала Вінісіус Жуніор спілкувався з Джудом Беллінгемом
Сьогодні 21:03 208 0
Вінісіус: Я писав Беллінгему майже кожного дня
Фото: Getty Images
#Реал Мадрид, #Вінісіус Жуніор, #Джуд Беллінгем

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Реала Вінісіус Жуніор спілкувався з Джудом Беллінгемом до його приходу у мадридський клуб.

Слова бразильця цитує інсайдер Фабріціо Романо.

"Я хотів (бачити) Джуда в Реалі! Минулого року я надіслав багато повідомлень Беллінгему. Я писав йому майже кожного дня і казав: "Приїжджай до Мадрида", - сказав Вінісіус.

Раніше Вінісісус дав свідчення щодо расистських образ у матчі проти Валенсії.

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