Вінісісус дав свідчення щодо расистських образ у матчі проти Валенсії

Вінісіус Жуніор з'явився у суді

Джерело - офіційний сайт Реала.

Вінгер Реала Вінісіус Жуніор з'явився в суді, щоб дати свідчення про події, що відбулися під час матчу Валенсія - Реал Мадрид 21 травня.

Про це повідомляє пресслужба "вершкових".

"Бразильський нападник з'явився в суді на Пласа-де-Кастілья, щоб дати свідчення про події, що відбулися під час матчу Валенсія - Реал Мадрид 21 травня.

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Наш гравець дав свідчення в режимі відеоконференції в Інструкційному суді № 10 Валенсії про події, що відбулися на стадіоні Месталья, де він постраждав від образливих висловлювань і поведінки расистського та ксенофобського характеру", - йдеться в заяві.

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