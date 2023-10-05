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Вінісісус дав свідчення щодо расистських образ у матчі проти Валенсії

Вінісіус Жуніор з'явився у суді
Сьогодні 18:50 145 0
Вінісісус дав свідчення щодо расистських образ у матчі проти Валенсії
Фото: Getty Images
#Валенсія, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Реал Мадрид, #Вінісіус Жуніор

Джерело - офіційний сайт Реала.

Вінгер Реала Вінісіус Жуніор з'явився в суді, щоб дати свідчення про події, що відбулися під час матчу Валенсія - Реал Мадрид 21 травня.

Про це повідомляє пресслужба "вершкових".

"Бразильський нападник з'явився в суді на Пласа-де-Кастілья, щоб дати свідчення про події, що відбулися під час матчу Валенсія - Реал Мадрид 21 травня.

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Наш гравець дав свідчення в режимі відеоконференції в Інструкційному суді № 10 Валенсії про події, що відбулися на стадіоні Месталья, де він постраждав від образливих висловлювань і поведінки расистського та ксенофобського характеру", - йдеться в заяві.

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