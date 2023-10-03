Лемпард хотів купити Мудрика в Евертон

Френк Лемпард прокоментував зацікавленість Михайлом Мудриком, коли він очолював Евертон

Англійський тренер Френк Лемпард розповів, що хотів купити вінгера Челсі Михайла Мудрика в Евертон, коли очолював "ірисок".

Про це розповів сам фахівець.

"Я дивився багато нарізок. В Евертоні я хотів його купити. Ймовірно, цього ніколи не сталося б у той час, а потім він перейшов до Челсі", - сказав Лемпард.

Лемпард очолював Евертон з січня 2022 року по січень 2023-го. Мудрик перейшов у Челсі на початку цього року з Шахтаря за 70+30 мільйонів євро.

Раніше гол Мудрика допоміг Челсі перемогти Фулгем у 7 турі АПЛ.