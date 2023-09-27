Алієв: Стан Мілевського стабілізується

Джерело - інстаграм Олександра Алієва.
Стан колишнього нападника Динамо та збірної України Артема Мілевського стабілізується.
Про це розповів його колишній партнер по команді Олександр Алієв.
"Всім привіт. Щойно був у Тьоми. Його стан стабілізується. Все більш-менш. Але, звісно, ще тривалий процес реабілітації. Нічого, впорається кентяра. Кент – молодчик", - сказав Алієв.
Раніше Артем Мілевський погодився лягти до лікарні.
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