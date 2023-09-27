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Алієв: Стан Мілевського стабілізується

Алієв розповів про стан Мілевського
Сьогодні 13:50 228 0
Алієв: Стан Мілевського стабілізується
#Артем Мілевський, #Динамо Київ, #Олександр Алієв

Джерело - інстаграм Олександра Алієва.

Стан колишнього нападника Динамо та збірної України Артема Мілевського стабілізується.

Про це розповів його колишній партнер по команді Олександр Алієв.

"Всім привіт. Щойно був у Тьоми. Його стан стабілізується. Все більш-менш. Але, звісно, ще тривалий процес реабілітації. Нічого, впорається кентяра. Кент – молодчик", - сказав Алієв.

Раніше Артем Мілевський погодився лягти до лікарні.

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