Тренер Валенсії анонсував дебют Яремчука

Український нападник Валенсії Роман Яремчук зможе зіграти у матчі проти Реал Сосьєдада в рамках 7 туру Ла-Ліги.

Про це розповів головний тренер "кажанів" Рубен Бараха.

"Яремчук? Він дуже хоче зіграти і, безсумнівно, отримає свій шанс завтра проти Реал Сосьєдада. Ми всі хочемо його бачити. І якщо Яремчук не травмований і тренується з нами, це нормально і логічно, що він їде до збірної України.

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Що йому зараз потрібно, так це трохи стабільний ігровий час. Подивимося, чи будуть ці дві-три гри хорошими для нього, щоб отримати більше хвилин", – відзначив Бараха.