Степаненко: Тому українські арбітри і не судять у Європі

Капітан Шахтаря Тарас Степаненко незадоволений рівнем українського суддівства.

Про це він розповів після матчу з Рухом (1:1).

"Я нічого поганого не сказав, просто на емоціях. Той фол, який він свиснув – жах просто. То таке. На суддів не хочу нічого казати. Вони самі демонструють цей рівень. Тому і не судять у Європі майже нічого. Це їхній рівень. А ми хочемо, щоб наша країна та футболісти грали у Європі.

І коли Україна буде в ЄС, хочемо, щоб футбол розвивався. А щоб розвивався, треба робити це на всіх ступенях. Не тільки футболісти. І суддівська колегія, і тренери. Якщо будемо думати про те, щоб мені сьогодні було добре, то завтра краще не стане", - сказав Степаненко.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!