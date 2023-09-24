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Степаненко: Тому українські арбітри і не судять у Європі

Сьогодні 12:39 162 0
Степаненко: Тому українські арбітри і не судять у Європі

Капітан Шахтаря Тарас Степаненко незадоволений рівнем українського суддівства.

Про це він розповів після матчу з Рухом (1:1).

"Я нічого поганого не сказав, просто на емоціях. Той фол, який він свиснув – жах просто. То таке. На суддів не хочу нічого казати. Вони самі демонструють цей рівень. Тому і не судять у Європі майже нічого. Це їхній рівень. А ми хочемо, щоб наша країна та футболісти грали у Європі.

І коли Україна буде в ЄС, хочемо, щоб футбол розвивався. А щоб розвивався, треба робити це на всіх ступенях. Не тільки футболісти. І суддівська колегія, і тренери. Якщо будемо думати про те, щоб мені сьогодні було добре, то завтра краще не стане", - сказав Степаненко.

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