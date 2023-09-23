Рух вирвав нічию в Шахтаря у 8 турі УПЛ

Шахтар втратив очки у матчі з Рухом

Джерело - Чемпіон.

Рух у матчі 8-го туру української Прем'єр-ліги вдома зіграв унічию із Шахтарем.

Матч завершився з рахунком 1:1.

Відзначимо, що "гірники" з 21-ї хвилини грали у меншості - арбітр вилучив Ярослава Ракицького.

Чемпіона України - УПЛ

8 тур, 23 вересня

Рух Львів - Шахтар Донецьк 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 17 Судаков, 1:1 - 88 Слюбик

Попередження: Едсон, 48, Климчук, 64 - Судаков, 50, Степаненко, 67, Конопля, 81, Різник, 87, Кастілло, 90+2.

Вилучення: Ракицький, 21

Рух: Ледвій - Сич, Дідик, Слюбик, Роман - Едсон (Плюман, 52), Пастух - Квасниця (Руніч, 76), Таллес (Федор, 65), Соломон (Теслюк, 65) - Климчук.

Шахтар: Різник - Гочолеішвілі, Козик, Ракицький, Азаров - Степаненко, Судаков (Конопля, 71) - Зубков (Сікан, 81), Бондаренко (Назарина, 71), Криськів (Кастілло, 61) - Келсі (Міроші, 25).

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