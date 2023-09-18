Емполі Коваленка може змінити головного тренера команди

Паоло Дзанетті може бути звільнений зі своєї посади

Джерело - сайт Джанлуко Ді Марціо.

Головний тренер Емполі, за який виступає Віктор Коваленко, Паоло Дзанетті може бути звільнений зі своєї посади.

Про це повідомляє сайт Джанлука Ді Марціо.

Клуб розглядає варіант припинення співпраці з 40-річним спеціалістом.

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На його місце розглядаються дві кандидатури: Марко Джампаоло, який вже тренував Емполі у сезоні 2015/16 та Ауреліо Андреаццолі. Останній двічі очолював команду.

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