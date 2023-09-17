Стали відомі арбітри матчу Шахтар - Порту в Лізі чемпіонів

Матч відбудеться, 19 вересня, о 22:00 за київським часом

Джерело - УЄФА.

Матч 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Шахтар - Порту судитиме італійська бригада арбітрів на чолі з Давиде Массою.

Про це повідомляє УЄФА.

На лініях йому допомагатимуть Філіппо Мелі та Стефано Алассіо Детальні. Четвертий арбітр - Маттео Марченаро.

Арбітр ВАР - Алеандро Ді Паоло, його помічник Массіміліано Ірраті.

Матч відбудеться, 19 вересня, о 22:00 за київським часом.

Напередодні Шахтар визначився із заявкою на матч Ліги чемпіонів з Порту.

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