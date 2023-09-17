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Шахтар визначився із заявкою на матч Ліги чемпіонів з Порту

Патрік ван Леувен включив до заявки 28 футболістів
Сьогодні 19:57 320 0
Шахтар визначився із заявкою на матч Ліги чемпіонів з Порту
#Ліга чемпіонів, #Порту, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Шахтар визначився із заявкою на матч 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Порту.

Головний тренер "гірників" Патрік ван Леувен включив до неї 28 футболістів:

Воротарі: Рудько, Пузанков, Різник, Твардовський

Захисники: Лемкін, Гочолейшвілі, Азаров, Конопля, Козік, Ракицький, Удод

Півзахисники: Кастільо, Степаненко, Егіналдо, Криськів, Швед, Судаков, Зубков, Топалов, Бондаренко, Міроші, Очеретько, Назарина, Невертон, Кащук

Нападники: Сікан, В'юнник, Келсі

До списку не потрапили травмовані Микола Матвієнко, Валерій Бондар, Іван Петряк та Лассіна Траоре. Також поза заявкою Дмитро Чигринський та Педрінью Азеведо.

Матч Шахтар - Порту відбудеться у вівторок, 19 вересня, о 22:00 в Гамбурзі.

Нагадаємо, Сікан влітку міг залишити Шахтар.

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