Шахтар визначився із заявкою на матч Ліги чемпіонів з Порту

Патрік ван Леувен включив до заявки 28 футболістів

Джерело - Чемпіон.

Шахтар визначився із заявкою на матч 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Порту.

Головний тренер "гірників" Патрік ван Леувен включив до неї 28 футболістів:

Воротарі: Рудько, Пузанков, Різник, Твардовський

Захисники: Лемкін, Гочолейшвілі, Азаров, Конопля, Козік, Ракицький, Удод

Півзахисники: Кастільо, Степаненко, Егіналдо, Криськів, Швед, Судаков, Зубков, Топалов, Бондаренко, Міроші, Очеретько, Назарина, Невертон, Кащук

Нападники: Сікан, В'юнник, Келсі

До списку не потрапили травмовані Микола Матвієнко, Валерій Бондар, Іван Петряк та Лассіна Траоре. Також поза заявкою Дмитро Чигринський та Педрінью Азеведо.

Матч Шахтар - Порту відбудеться у вівторок, 19 вересня, о 22:00 в Гамбурзі.

Нагадаємо, Сікан влітку міг залишити Шахтар.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!