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Лівий берег знищив Кремінь, Металург уникнув поразки від ФСК Маріуполь: результати матчів Першої ліги

Результати матчів 8 туру Першої ліги
Сьогодні 18:11 636 0
Лівий берег знищив Кремінь, Металург уникнув поразки від ФСК Маріуполь: результати матчів Першої ліги
#Гірник Спорт, #Кремінь, #Лівий берег, #Металург, #Чемпіонат України, Перша ліга, #Чернігів, #ФСК Маріуполь

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 17 вересня, у 8-му турі української Першої ліги відбулося 3 зустрічі.

Чемпіонат України - Перша ліга
8 тур, 17 вересня
Група Б

Чернігів - Гірник-Спорт 1:0 (1:0) 

Гол: 1:0 - 30 Шумило

ФСК Маріуполь - Металург 2:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 38 Піддубний, 1:1 - 40 Піддубний (авт), 2:1 - 58 Терехов, 2:2 - 90+3 Хуссін

Лівий берег - Кремінь 6:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 9 Співаков, 2:0 - 12 Самар, 3:0 - 33 Дедух, 4:0 - 55 Співаков, 5:0 - 70 Співаков, 6:0 - 75 Синиця

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