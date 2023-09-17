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Ворскла оголосила про повернення Якубу

Сьогодні 14:11 186 0
Ворскла оголосила про повернення Якубу
#Ворскла

Джерело - ФК Ворскла.

23-річний захисник Наджееб Якубу повернуся до полтавської Ворскли.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Нещодавно його профіль з'явився в заявці полтавців на поточний сезон УПЛ.

Після початку повномасштабного вторгнення він не виступав за Ворсклу. Востаннє Якубу грав за команду у грудні 2021-го. Також у липні 2022-го захисник двічі потрапив до заявки полтавців на матчі кваліфікації Ліги конференцій проти АІК.

Минулий сезон футболіст провів в оренді в чемпіонаті Фінляндії. На його рахунку 19 матчів у складі Ільвеса (Тампере).

Поточний контракт Якубу з Ворсклою чинний до літа 2024-го року. Він виступає за полтавців з літа 2018-го. Загалом на його рахунку два голи і два асисти в 63 зустрічах за команду.

Відзначимо, що завтра, 18 вересня Ворскла зіграє з Динамо у матчі 7-го туру УПЛ.

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