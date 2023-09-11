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Мессі: Вважаю, що зараз Ромеро - найкращий захисник у світі

Мессі високо оцінив гру свого партнера по збірній
Сьогодні 14:50 279 0
Мессі: Вважаю, що зараз Ромеро - найкращий захисник у світі
Фото: Getty Images
#Ліонель Мессі, #Ромеро, #Тоттенгем, #Збірна Аргентини з футболу

Джерело - Mundo Deportivo.

Захисник Тоттенгема та збірної Аргентини Крістіана Ромеро - найкращий оборонець у світі.

Про це заявив нападник Ліонель Мессі після матчу проти Еквадору (1:0) у відборі на ЧС-2026.

"Я вважаю, що зараз Ромеро – найкращий захисник у світі. Він грав дуже добре, і, на мій погляд, був найкращим гравцем матчу. Мати його у себе за спиною – це найкраще, що може зі мною статися. Він завжди змушує мене йти вперед, тому що він хоче грати один в один проти суперника. Я звик не озиратися, і це дуже добре для мене як атакувального гравця", – сказав Мессі.

Нагадаємо, Ді Марія завершить кар'єру за збірну Аргентини після Кубка Америки-2024.

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