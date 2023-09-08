Ді Марія завершить кар'єру за збірну Аргентини після Кубка Америки-2024

Ді Марія завершить виступи за збірну Аргентини

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Бенфіки Анхель Ді Марія вирішив завершити кар’єру в збірній Аргентини після Кубка Америки-2024.

Про це повідомляє ESPN.

Кубок Америки проведуть з 20 червня по 14 липня у 2024 році в США. Аргентина - чинний чемпіон турніру.

#Video Atención a esta información de #ESPNF12: Ángel Di María no continuaría en la Selección argentina, tras la Copa América. https://t.co/jVBLdi87fa — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) September 7, 2023

Раніше Аргентина дотиснула Еквадор у відборі до ЧС-2026.

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