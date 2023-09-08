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Ді Марія завершить кар'єру за збірну Аргентини після Кубка Америки-2024

Ді Марія завершить виступи за збірну Аргентини
Сьогодні 17:18 154 0
Ді Марія завершить кар'єру за збірну Аргентини після Кубка Америки-2024
#Бенфіка, #Збірна Аргентини з футболу, #Анхель Ді Марія

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Бенфіки Анхель Ді Марія вирішив завершити кар’єру в збірній Аргентини після Кубка Америки-2024.

Про це повідомляє ESPN.

Кубок Америки проведуть з 20 червня по 14 липня у 2024 році в США. Аргентина - чинний чемпіон турніру.

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