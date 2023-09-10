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Хацкевич: у Мудрика треба вірити та довіряти йому

Фахівець прокоментував гру Мудрика у матчі з Англією
Сьогодні 19:09 308 0
Хацкевич: у Мудрика треба вірити та довіряти йому
#Олександр Хацкевич, #Михайло Мудрик

Джерело - sport-express.ua.

Гра Михайла Мудрика у матчі відбору на ЧЄ-2024 Україна - Англія (1:1) не порадувала.

Про це заявив колишній тренер київського Динамо Олександр Хацкевич.

“Що стосується Мудрика, то він розчарував. Його не було видно ні в атаці, ні в обороні. У нього було кілька моментів прискоритись, але Вокер взагалі не дав йому нічого зробити.

Михайло не може занести собі в актив цю гру, тому що недостатньо розраховувати лише на швидкість та простір. Футболісти з АПЛ вже знають, як він грає, тому потрібно бути більше різноплановим та хитрішим гравцем.

Він молодий хлопець, у нього все ще попереду. Мудрик просто повинен зрозуміти, що грати за рахунок однієї швидкості недостатньо, потрібно бути ще креативним та командним гравцем.

Чому він має зламатися? У нього все добре. Михайло грає в топовому чемпіонаті, в одній із найкращих команд Англії, травми його, слава Богу, не мучать. Тож у нього не таке важке життя. У Мудрика треба вірити та довіряти йому, от і все“, - сказав Хацкевич.

У поточному відборі на Євро-2024 Мудрик провів три матчі, у яких відзначився двома асистами.

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