Україна відірвалася від Італії, Англія втратила перші очки в групі C кваліфікації Євро-2024

Джерело - Чемпіон.

Збірна України після домашньої нічиї в грі з Англією (1:1) зберегла за собою друге місце в турнірній таблиці групи C кваліфікації Євро-2024.

Після 4 матчів у підопічних Реброва - 7 очок. Три леви продовжують упевнено очолювати групу, набравши 13 очок у 5 матчах. До слова, англійці в матчі з Україною втратили перші очки у відборі до чемпіонату Європи.

На третій сходинці - італійці, які втратили важливі очки в Північній Македонії (1:1).

М Команда І В Н П Г О 1 Англія 5 4 1 0 16-2 13 2 Україна 4 2 1 1 5-5 7 3 Італія 3 1 1 1 4-3 4 4 Північна Македонія 4 1 1 2 5-12 4 5 Мальта 4 0 0 4 1-9 0

Наступний матч Україна зіграє з Італією на її полі 12 вересня.