Левандовський, де Брейне та Алаба відмовились від пропозицій із Саудівської Аравії

Форвард Барселони Роберт Левандовський, півзахисник Манчестер Сіті Кевін де Брюйне та захисник Реала Давід Алаба не захотіли переїздити у Саудівську Аравію.

Про це повідомив журналіст, Фабріціо Романо.

Усі троє футболістів отримали кілька пропозицій від аравійських клубів. Всі вони відмовили. Конкретні клуби не вказані.

Левандовський хотів залишитись в Барсі, як і де Брюйне - в Сіті. Алаба також навіть не захотів розглядати пропозиції.

