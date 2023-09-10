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Левандовський, де Брейне та Алаба відмовились від пропозицій із Саудівської Аравії

Усі троє футболістів отримали кілька пропозицій від аравійських клубів
Сьогодні 10:36 248 0
Левандовський, де Брейне та Алаба відмовились від пропозицій із Саудівської Аравії
Фото: Getty Images
#Алаба, #Барселона, #Кевін Де Брейне, #Роберт Левандовський, #Манчестер Сіті, #Реал Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Форвард Барселони Роберт Левандовський, півзахисник Манчестер Сіті Кевін де Брюйне та захисник Реала Давід Алаба не захотіли переїздити у Саудівську Аравію.

Про це повідомив журналіст, Фабріціо Романо.

Усі троє футболістів отримали кілька пропозицій від аравійських клубів. Всі вони відмовили. Конкретні клуби не вказані.

Левандовський хотів залишитись в Барсі, як і де Брюйне - в Сіті. Алаба також навіть не захотів розглядати пропозиції.

Раніше Неймар порівняв чемпіонати Франції та Саудівської Аравії.

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