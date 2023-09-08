Новачок Аль-Хілаля Неймар порівняв чемпіонати Франції та Саудівської Аравії.

Про це розповів сам бразильський нападник.

"Футбол скрізь однаковий, м'яч круглий, як і скрізь. Враховуючи зіркові імена в цьому чемпіонаті, цілком можливо, що він кращий за Лігу 1. Тренування тут інтенсивні.

Я хочу здобувати титули з Аль-Хілалем. Для мене не має значення, що кажуть люди. Вони казали, що Ліга 1 слабка, але саме там мені діставалося найбільше.

Чемпіонат буде цікавим, і я впевнений, що ви дивитися. Я не матиму труднощів із адаптацією. Я не знаю арабської мови, але після 5-6 років у Франції моя французька також була поганою.

Радий відкрити собі нову культуру, мене дуже добре прийняла ця країна. Задоволений своїм вибором і тим майбутнім, яке стоїть переді мною", - сказав Неймар.