Зінченко пояснив причину створення кіберспортивної команди

Джерело - Чемпіон.
Український гравець Арсенала Олександр Зінченко пояснив причини створення своєї кіберспортивної команди.
Про це він розповів порталу ВЗБІРНА.
Не секрет, що полюбляю CS. І полюбляю достатньо давно вже. Грав ще в 1.6 і так далі, пішло-поїхало. Коли маю вільний час - звісно, його зараз дуже мало - все ж таки десь він там є, можу зайти пограти. Коли прийшла така ідея, а після почутого це вже була як ціль. Мій товариш сказав: "Слухай, є ідея створити команду. У нас все для цього є. Будемо рухатися.
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Почнемо з самого нуля, а потім подивимося, як воно піде". У нас тренер, у якого достатньо досвіду в цій грі. Знає, що робити, як працювати з молодим поколінням. У нас всі гравці молоді, з України. Дуже великий позитив у цьому, бо кіберспорт зараз дуже добре прогресує.
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Створити ще одну українську команду, яка в майбутньому може скласти велику конкуренцію - це в моїх мріях - на високому рівні там десь з топ-командами світу - це прикольно, як мені здається. Це ще одна можливість висвітлювати, що відбувається в нашій країні. Допомагати також людям. Думаю, це тільки позитив, - сказав Зінченко.
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