Зінченко: Давним-давно чекаю Матвієнка в Англії

Джерело - Чемпіон.
Кілька гравців збірної України готові до переходу в англійську Прем'єр-лігу.
Про це розповів захисник Арсенала Олександр Зінченко.
"Деяких я вже давним-давно чекаю в Англії, таких як Микола Матвієнко. Деякі у найближчому майбутньому. Я б сказав, що вони вже готові грати, але хто я такий, щоб судити. Такі як Микола Шапаренко, Жора Судаков", - сказав Зінченко.
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