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Зінченко: Давним-давно чекаю Матвієнка в Англії

Захисник Арсенала розповів про гравців збірної України, які можуть перейти в АПЛ
Сьогодні 16:40 197 0
Зінченко: Давним-давно чекаю Матвієнка в Англії
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Збірна України з футболу, #Олександр Зінченко

Джерело - Чемпіон.

Кілька гравців збірної України готові до переходу в англійську Прем'єр-лігу.

Про це розповів захисник Арсенала Олександр Зінченко.

"Деяких я вже давним-давно чекаю в Англії, таких як Микола Матвієнко. Деякі у найближчому майбутньому. Я б сказав, що вони вже готові грати, але хто я такий, щоб судити. Такі як Микола Шапаренко, Жора Судаков", - сказав Зінченко.

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Допис, поширений ВЗБІРНА (@vzbirna)

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