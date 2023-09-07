Зінченко: Давним-давно чекаю Матвієнка в Англії

Кілька гравців збірної України готові до переходу в англійську Прем'єр-лігу.

Про це розповів захисник Арсенала Олександр Зінченко.

"Деяких я вже давним-давно чекаю в Англії, таких як Микола Матвієнко. Деякі у найближчому майбутньому. Я б сказав, що вони вже готові грати, але хто я такий, щоб судити. Такі як Микола Шапаренко, Жора Судаков", - сказав Зінченко.