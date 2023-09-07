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Зінченко: Робота під керівництвом Реброва інтенсивна

Сьогодні 19:09 113 0
Зінченко: Робота під керівництвом Реброва інтенсивна

Тренування у збірній України під керівництвом Сергія Реброва стали інтенсивними.

Про це розповів захисник Арсенала Олександр Зінченко.

"Це мій перший збір під керівництвом Сергія Реброва. Для мене, в принципі, не треба так багато часу, щоб адаптуватись, адже багатьох знаю особисто і в принципі почуваю себе добре. Так, ми зустрічались кілька разів. Але, як то кажуть, ближче познайомитись довелось вже тут.

Скажу, що робота інтенсивна, але водночас цікава. Дуже багато інформації потрібно передати команді за такий короткий час перед такими відповідальними іграми. Гадаю, що тренерський штаб це робить на 5 з плюсом, як то кажуть. Побачимо, що буде у грі", - сказав Зінченко.

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