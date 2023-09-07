Зінченко: Робота під керівництвом Реброва інтенсивна

Тренування у збірній України під керівництвом Сергія Реброва стали інтенсивними.

Про це розповів захисник Арсенала Олександр Зінченко.

"Це мій перший збір під керівництвом Сергія Реброва. Для мене, в принципі, не треба так багато часу, щоб адаптуватись, адже багатьох знаю особисто і в принципі почуваю себе добре. Так, ми зустрічались кілька разів. Але, як то кажуть, ближче познайомитись довелось вже тут.